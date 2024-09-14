❗️Хохлушка показала пакет, который муж-мародер прислал из знаменитой Пятерочки в Судже. По мнению Оксанки, российские продукты намного вкуснее украинских #ВСУ #Украина #Мародер #Продукты #Суджа.
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❗️Хохлушка показала пакет, который муж-мародер прислал из знаменитой Пятерочки в Судже. По мнению Оксанки, российские продукты намного вкуснее украинских #ВСУ #Украина #Мародер #Продукты #Суджа.
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