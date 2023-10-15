ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 772 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Никаких переговоров, Россия уже предлагала, теперь только капитуляция!!!!В Польше допустил...
  • Иванов
    Россияне живут дома, а не болтаются где попало.Число погибших в ...
  • Георгий Михалев
    Видимо у немцев лопается терпение.В Регенсбурге мес...

«Открытие полевого офиса МУС в Украине — акт гибридной агрессии против России»

«Открытие полевого офиса МУС в Украине — акт гибридной агрессии против России»

Становится все более очевидным, что в гибридной войне против России коллективный Запад открыл новый, теперь уже юридический фронт, в котором возомнившие себя «мировой элитой» негодяи намерены расправляться с гражданами России при помощи специальных юридических процедур, маскирующих беззаконие и создающих иллюзию соблюдения неких «правил».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх