«Открытие полевого офиса МУС в Украине — акт гибридной агрессии против России»

Становится все более очевидным, что в гибридной войне против России коллективный Запад открыл новый, теперь уже юридический фронт, в котором возомнившие себя «мировой элитой» негодяи намерены расправляться с гражданами России при помощи специальных юридических процедур, маскирующих беззаконие и создающих иллюзию соблюдения неких «правил».
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