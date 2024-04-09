Си Цзиньпин передал приветствие Владимиру Путину

Председатель КНР Си Цзиньпин передал приветствие президенту России Владимиру Путину. Глава Китайской Народной Республики проводит встречу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым в Пекине.
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