Вспоминаем, когда появились первые автомобили с управляемой задней осью, и до чего дошел прогресс в наши дни

В начале этого года компания Hyundai в лице своего подразделения Hyundai Mobis, занимающегося разработкой и производством комплектующих для сборки автомобилей, представила прототип Mobion с интересной системой e-Corner.
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