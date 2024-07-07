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На мысе Стрелка в Пермском крае появится четырехзвездочный парк-отель

На мысе Стрелка в Пермском крае появится четырехзвездочный парк-отель

Отель откроется в третьем квартале 2026 года.В Пермском крае на берегу реки Камы, недалеко от мыса Стрелка, запланировано строительство нового четырехзвездочного парк-отеля.

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