Депутаты Госдумы хотят оставить Россию без Лохов, Шалав и Бухалова

В Госдуму внесут законопроект о переименовании населенных пунктов с оскорбительными названиями. Если он будет принят, Россия останется без таких топонимов, как Лох (Саратовская область), Пуково (Тверская область), Попки (Псковская область), а также Шалава и Бухалово (Ярославская область).
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