Уникальный певец Макс Барских, еще недавно вступивший в ряды ВСУ, внезапно укатил в Лас-Вегас, оставив все свои важные дела на родине и выступил на конференции Billboard Music Awards 2022, чтобы в который раз доказать миру свою патриотичность.
Уникальный певец Макс Барских, еще недавно вступивший в ряды ВСУ, внезапно укатил в Лас-Вегас, оставив все свои важные дела на родине и выступил на конференции Billboard Music Awards 2022, чтобы в который раз доказать миру свою патриотичность.
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