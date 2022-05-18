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Захотел назад в РФ?! Барских пытается заработать после оскорблений в адрес россиян: «Надеюсь, на рынке для меня найдется место…»

Захотел назад в РФ?! Барских пытается заработать после оскорблений в адрес россиян: «Надеюсь, на рынке для меня найдется место…»

Уникальный певец Макс Барских, еще недавно вступивший в ряды ВСУ, внезапно укатил в Лас-Вегас, оставив все свои важные дела на родине и выступил на конференции Billboard Music Awards 2022, чтобы в который раз доказать миру свою патриотичность.

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