Вечерний Новоси...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вечерний Новосибирск

68 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эльдар Алиев
    🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️В Новосибирске та...
  • Vladimir Soukhatchev
    Хорошая новая, забытая старая традиция!Новосибирские ЗАГ...
  • Игорь Г
    У нас что Бастрыкин в каждой бочке затычка? Почему на местах люди облачённые властью не работают? Может пора 37-й год...Бастрыкин взял на...

До 400 тысяч рублей выросла единовременная выплата военнослужащим-контрактникам в Новосибирской области

До 400 тысяч рублей выросла единовременная выплата военнослужащим-контрактникам в Новосибирской области

С 1 января 2024 года в Новосибирской области общая сумма единовременных выплат контрактникам, поступающим на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации на срок от одного года, составляет 400 тысяч рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх