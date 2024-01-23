До 400 тысяч рублей выросла единовременная выплата военнослужащим-контрактникам в Новосибирской области

С 1 января 2024 года в Новосибирской области общая сумма единовременных выплат контрактникам, поступающим на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации на срок от одного года, составляет 400 тысяч рублей.
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