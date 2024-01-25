Вот что может быть причиной метеоризма в пищеварительном тракте

Беспокоят кишечные газы? Это нормальная часть пищеварения, но иногда такие проблемы с пищеварением, как газы, могут сигнализировать о более тревожных состоянияхИзлишнее газообразование может сигнализировать о наличии основного заболевания.
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