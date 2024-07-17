Эксперт Пожарская раскрывала новую схема мошенников, обманывающих россиян

Они звонят своим жертвам под предлогом опроса Чем могут быть опасны звонки с предложением пройти опрос, рассказала в интервью радио Sputnik эксперт платформы Народного фронта «Мошеловка» Александра Пожарская.
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