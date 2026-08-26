Xiaomi расширяет тестирование HyperOS 4 — обновление получат 10 моделей Xiaomi и Redmi

В список вошли Xiaomi 17 Max, Xiaomi 17T Pro, Xiaomi 17T, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15 Ultra Dual Satellite Edition, Xiaomi 15S Pro, Xiaomi 15 Pro и Xiaomi 15 Xiaomi открыла регистрацию пользователей для второй волны бета-тестирования HyperOS 4.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии