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Xiaomi расширяет тестирование HyperOS 4 — обновление получат 10 моделей Xiaomi и Redmi

Xiaomi расширяет тестирование HyperOS 4 — обновление получат 10 моделей Xiaomi и Redmi

В список вошли Xiaomi 17 Max, Xiaomi 17T Pro, Xiaomi 17T, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15 Ultra Dual Satellite Edition, Xiaomi 15S Pro, Xiaomi 15 Pro и Xiaomi 15 Xiaomi открыла регистрацию пользователей для второй волны бета-тестирования HyperOS 4.

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