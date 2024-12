Первые оценки Indiana Jones, сотни тысяч игроков в Marvel Rivals, системки Kingdom Come II… Рели...

Первые оценки Indiana Jones, сотни тысяч игроков в Marvel Rivals, системки Kingdom Come II…Релиз Marvel Rivals, первые обзоры Indiana Jones and the Great Circle, детали The Game Awards 2024 от инсайдера Энди Робинсона, Warhorse Studios показала свежий трейлер Kingdom Come: Deliverance II, редакция журнала TIME составила странный список лучших игр 2024, журналисты поделились впечатлениями о Secret Level.