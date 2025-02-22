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Власти Канады обернули конфликт с США в свою пользу

Власти Канады обернули конфликт с США в свою пользу

@ Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press Tекст: Геворг Мирзаян,доцент Финансового университета За звание страны, где к новым властям США относятся наиболее агрессивно, теперь конкурируют Украина и Канада, призывающая либеральный мир «проснуться».

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