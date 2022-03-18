Происшествия

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Полицейские и общественники в Твери организовали познавательную встречу для студентов колледжа

Председатель Общественного совета при УМВД России по Тверской области Сергей Никифоров и полицейские Управления МВД России по городу Твери организовали экскурсию по музейной экспозиции УМВД России по Тверской области для учащихся Тверского полиграфического колледжа.

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