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Холодный День знаний. Какая погода будет 1 сентября на Алтае

Холодный День знаний. Какая погода будет 1 сентября на Алтае

В другие годы в этот день столбики термометров доходили даже до +32 градусов, а в этом будет около +15 В Барнауле в День знаний, который традиционно отмечают 1 сентября, ожидается прохладная и облачная погода, но хотя бы без дождей.

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