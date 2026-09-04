МРОТ в России может составить 31 тысячу рублей в 2027 году

В 2027 году минимальный размер оплаты труда в России может составить 31 тысячу рублей. Об этом ТАСС сообщила член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Дягилева.
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