О теракте "узнаем после парада ВМФ": Звонок Белоусова в Пентагон предотвратил катастрофу с участием будановцев* и ЦРУ - ветеран "Вагнера"

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Комментарии
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S
Sobering
Шингаркин ещё тот фрукт, на которого, странным образом, СК России почему-то дело не завёл. По тому как и что он вещает толпе, сразу можно понять о его замашках и предпочтениях.
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7 час.
S Sharkov
Интересно узнать, кто вагнеровцу доложил Белоусов или Остин?
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3 час.
Natalija Osminina
Это типа Ваше недоверие к информации?)))
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3 час.

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