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Эксперт «Гипер Ленты» Петрова рассказала, что восприятие вкуса и аромата вина зависят от температуры подачи

Эксперт «Гипер Ленты» Петрова рассказала, что восприятие вкуса и аромата вина зависят от температуры подачи

Руководитель по управлению категориями «Гипер Ленты» Анастасия Петрова поделилась с «Известиями» советами о правильной температуре подачи различных видов вина.

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