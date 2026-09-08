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Калужские новости

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Путепровод в Людиново реконструируют до конца года

Путепровод в Людиново реконструируют до конца года

Реконструкция путепровода в Людиново длилась полтора года и обошлась почти в полмиллиарда рублей. До этого 5 лет ушло на передачу аварийного сооружения в региональную собственностьКалужский губернатор сообщил, что путепровод через железную дорогу в Людиново закончат реконструировать к концу года.

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