Решение президента Украины Владимира Зеленского отложить выборы необоснованно. Боевые действия не помешали провести выборы в США, сообщил подполковник американских вооруженных сил в запасе Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.
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