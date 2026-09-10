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Иркутск Сегодня

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В Листвянке торжественно открыли семиметровую стелу на въезде в посёлок

9 сентября на въезде в Листвянку рядом с первой смотровой площадкой открыли новую стелу. Семиметровый арт-объект стал подарком к 300-летию посёлка и теперь будет встречать гостей со всего мира.

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