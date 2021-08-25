Чем беднее нация, тем экзотичнее национальные блюда

Одесская больница. — Доктор, когда я нагибаюсь, вытягиваю вниз руки, подымаю одну ногу, опускаю, подымаю таки вторую, опускаю, разгибаюсь и поднимаю руки до пояса, одновременно слегка подпрыгивая, у меня таки появляется сильная боль в спине.