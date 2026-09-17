Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Обнародована карта укрытий по Смоленской области

Обнародована карта укрытий по Смоленской области

РСЧС предлагает смолянам изучить карту временных укрытий региона. В официальном канале РСЧС Смоленской области в Максе отметили, что для обеспечения безопасности населения доступна интерактивная карта временных укрытий.

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