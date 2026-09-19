85,8% японских разработчиков игр уже используют генеративный ИИ — и почти две трети делают это каждый день

Отраслевая ассоциация CESA представила на Tokyo Game Show 2026 первый срез реального проникновения нейросетей в геймдев Японская ассоциация производителей компьютерных развлечений (CESA) 17 сентября опубликовала превью ежегодного отчёта Game Industry Report 2026, приуроченного к выставке Tokyo Game Show.
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