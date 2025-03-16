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Царьград

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Не платила за коммуналку: долг Наташи Королёвой превысил 137 тыс. рублей

Не платила за коммуналку: долг Наташи Королёвой превысил 137 тыс. рублей

Наташа Королёва задолжала почти 138 тысяч рублей за коммунальные услуги.Популярная певица Наташа Королёва оказалась в центре внимания из-за задолженности по коммунальным платежам, которая составляет около 138 тысяч рублей.

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