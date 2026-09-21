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Новости Тамбова

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Единое пособие в Тамбовской области получают более 16 тысяч семей с детьми

Единое пособие в Тамбовской области получают более 16 тысяч семей с детьми

В Тамбовской области в этом году единое пособие назначено родителям 34 тысяч детей. Выплаты охватывают 16 тысяч тамбовских семей и более 800 будущих мам, вставших на учет в медорганизации на ранних сроках беременности.

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