Метеорный поток Персеиды 🌌 🌠 Ежегодно во второй половине лета жители средних широт Северного полушария, почти всей России до 60° с.
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Метеорный поток Персеиды 🌌 🌠 Ежегодно во второй половине лета жители средних широт Северного полушария, почти всей России до 60° с.