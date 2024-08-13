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Маск назвал количество просмотров интервью с Трампом

Маск назвал количество просмотров интервью с Трампом

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что его интервью с экс-президентом США и кандидатом на должность главы государства от Республиканской партии Дональдом Трампом и последующие обсуждения собрали около миллиарда просмотров.

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