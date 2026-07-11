В Южной Корее создали технологию, позволяющую укладывать более 10 сверхтонких чипов в один пакет

Новый метод POSTECH объединяет перенос кристаллов и металлическое соединение в один процесс, увеличивая плотность упаковки в 4 раза по сравнению с 12-слойной HBMУчёные из южнокорейского Университета науки и технологий Пхохана (Pohang University of Science and Technology, POSTECH) разработали технологию сборки полупроводников, которая позволяет стабильно укладывать более 10 сверхтонких чипов в один пакет.
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