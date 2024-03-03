Путин снова вступился за капитализм и пообещал толстосумам защиту их прав и гарантии собственности

Здравствуйте, читатели и подписчики этого канала! Наверное, вы не раз слышали от различных антикоммунистов и прозападно настроенной либеральной оппозиции, что Путин и его соратники чуть ли не новые большевики, которые делают всё для возрождения Советского Союза.
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