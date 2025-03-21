Начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ генерал армии Валерий Герасимов поставил задачи по дальнейшим действиям группировки войск «Центр», которая действует на красноармейском направлении в зоне специальной военной операции (СВО).
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