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Арестович рассказал об организованных Зеленским коррупционных схемах на миллиарды долларов

Арестович рассказал об организованных Зеленским коррупционных схемах на миллиарды долларов

Президент Украины Владимир Зеленский организовал в стране коррупционные схемы на миллиарды долларов. Об этом заявил экс-советник офиса украинского лидера Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью российскому блогеру Николаю Соболеву, запись которого доступна на YouTube.

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