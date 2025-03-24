Президент Украины Владимир Зеленский организовал в стране коррупционные схемы на миллиарды долларов. Об этом заявил экс-советник офиса украинского лидера Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью российскому блогеру Николаю Соболеву, запись которого доступна на YouTube.
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