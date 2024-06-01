НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

2 подписчика

Как Китай в годы холодной войны получил доступ к новейшим советским ЗРК С-75М «Волга», поставленным в Египет

Как Китай в годы холодной войны получил доступ к новейшим советским ЗРК С-75М «Волга», поставленным в Египет

В 1978 году в загородной резиденции американского президента в Кэмп-Дэвиде состоялась встреча президента Египта Анвар Садата и примьер-министра Израиля Менахема Бегина, после чего в 1979 году в Вашингтоне был подписан Египетско-израильский мирный договор, положивший конец войне между двумя государствами и установивший между ними дипломатические и экономические отношения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх