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«Фламенго» интересуется Венделом, но цена их отталкивает. «Зенит» хочет 15 млн евро

Бразильский клуб поинтересовался у российской команды стоимостью футболиста, но цена их оттолкнула. Сообщается, что «Зенит» хочет получить 15 миллионов евро за хавбека.

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