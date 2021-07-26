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Путин прибыл в Кронштадт для осмотра кораблей перед парадом ВМФ

Главный парад в честь 325-летия ВМФ пройдет в северной столице 25 июля.Отмечается, что участвовать в нем будут 54 корабля, в числе которых три фрегата из Индии, Ирана и Пакистана, а также 48 воздушных судов и свыше четырех тысяч военнослужащих.

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