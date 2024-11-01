Политолог Ливен: США столкнутся с выбором между Украиной и ядерной войной

В своей статье для журнала The Nation британский политолог, журналист и писатель Анатоль Ливен высказал предположение, что если США не заставят Киев пойти на компромисс с Россией, это не только приведет к поражению Украины, но и поставит американцев перед выбором, включая возможность ядерной войны.
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