Ростовскую область накрыла магнитная буря уровня G1-G2

Корональная дыра средних размеров вызвала в Ростовской области геомагнитный шторм интенсивностью от G1 до G2, который, по прогнозу, прекратится к концу суток 5 октября.
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