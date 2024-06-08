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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ортега продлит контракт с «Ман Сити» до 2026-го – этого хотел Пеп. Штефан сделает все, чтобы стать первым номером

Как пишет журналист Sky Флориан Плеттенберг, Ортега, срок нынешнего контракта которого рассчитан до лета 2025-го, продлит соглашение еще на год – до 2026-го.

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