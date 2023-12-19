В Госдуме предложили ввести единый стандарт сладких новогодних подарков

В Госдуме предложили ввести единый стандарт сладких подарков на Новый год. С такими обращениями в Роспотребнадзор и Минтруд обратился первый замруководителя фракции «Справедливая Россия - За Правду» Дмитрий Гусев, передает РИА Новости.