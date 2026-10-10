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В Сети раскритиковали «дизельную сделку»: США милостиво разрешили России спасти экономику страны, убивающей русских

В Сети раскритиковали «дизельную сделку»: США милостиво разрешили России спасти экономику страны, убивающей русских

Вчера обозначился старт абсолютно новой, и даже неожиданной реальности для многих геополитических игроков, а также Украины — США и Россия выступили как партнеры в разрешении своих насущных проблем.

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