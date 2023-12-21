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Мировое обозрение

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Срочная помощь бойцам, наступающим у Артёмовска и Авдеевки, от читателей «Русской Весны» (ВИДЕО)

Срочная помощь бойцам, наступающим у Артёмовска и Авдеевки, от читателей «Русской Весны» (ВИДЕО)

Воины благодарят наших читателей за бензопилу компанию «Ротор-М», за антидроновое ружье фонд Екатерины Марковой, за шанцевый инструмент и гвозди Владимира из Москвы, за саперные кошки и заряжайки для АК Технофронт «Русской весны», за инструменты, печи, газовые баллоны и горелки и др.

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