Срочная помощь бойцам, наступающим у Артёмовска и Авдеевки, от читателей «Русской Весны» (ВИДЕО)

Воины благодарят наших читателей за бензопилу компанию «Ротор-М», за антидроновое ружье фонд Екатерины Марковой, за шанцевый инструмент и гвозди Владимира из Москвы, за саперные кошки и заряжайки для АК Технофронт «Русской весны», за инструменты, печи, газовые баллоны и горелки и др.