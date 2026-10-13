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Царьград

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Не храните колу дольше суток: Врач предупредила о последствиях. И о вреде частого питья тоже

Не храните колу дольше суток: Врач предупредила о последствиях. И о вреде частого питья тоже

Производители газировки предупредили о перебоях в поставках из-за ударов по дата-центрам "Яндекса". Врач предупредила о последствиях употребления просроченных газированных напитков и вреде их частого питья в целом.

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