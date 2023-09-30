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Что хорошего для мира сделал Чингизхан, и почему об этом не любят вспоминать историки

Что хорошего для мира сделал Чингизхан, и почему об этом не любят вспоминать историки

Монгольская империя была самой крупной империей за всю историю человечества. Чингисхану удалось завоевать и объединить почти всю Азию, включая Китай, Среднюю Азию и Кавказ, и добраться со своими войсками до Восточной Европы.

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Булат Курмангали
Термин &quot;монголо-татарское иго&quot; придумал польский католик Ян Длугош в 15 веке. В 1823 году в российской империи этот пассаж ввел в оборот учитель гимназии Петр Николаевич Наумов в 1823 году. Замедленная западная идеологическая мина очень понравилась правящей династии Гольдштейн-Готторбский, которые прикрывались славянскими именами. Причина весьма банальна - надо было как-то объяснить причину отставания от европы из-за реального немецкого ига. Дальше пошла писать губерния, точнее империя. https://rutube.ru/video/009fac8e910c395c988ddcad413543f8/ https://rutube.ru/video/28e6f9d4a7acd7f0bc8e0d1c80597963/
Монголо-татары. Часть 1. Вопросы
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