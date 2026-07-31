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Рекламодатели из Китая увеличили траты на продвижение в VK Рекламе в 2,7 раза

Рекламодатели из Китая увеличили траты на продвижение в VK Рекламе в 2,7 раза

Рекламодатели из Китая увеличили траты на продвижение в VK Рекламе в 2,7 раза. Как сообщает пресс-служба VK, бюджеты в первом полугодии 2026 года превысили 2,5 млрд рублей, а количество китайских рекламодателей увеличилось на 62%.

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