Рекламодатели из Китая увеличили траты на продвижение в VK Рекламе в 2,7 раза. Как сообщает пресс-служба VK, бюджеты в первом полугодии 2026 года превысили 2,5 млрд рублей, а количество китайских рекламодателей увеличилось на 62%.