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Царьград

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В Новочеркасске отреставрируют особняк XIX века за 17,3 млн рублей

В Новочеркасске отреставрируют особняк XIX века за 17,3 млн рублей

АО «Военторг-Юг» объявило закупку на реставрацию дома № 24 на Московской улице в Новочеркасске — объекта культурного наследия регионального значения конца XIX века.

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