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Ламберт набрал 5 очков в 2 матчах Финляндии на МЧМ. Он выйдет на драфт НХЛ в 2022 году

Молодежная сборная Финляндии победила команду Австрии (7:1) в матче чемпионата мира-2022. 18-летний форвард финской команды Брэд Ламберт записал на свой счет 3 (1+2) очка.

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