Николай Грязин: Есть мечта — проехать «24 часа Нюрбургринга» всей семьёй

Jaanus Ree / Red Bull Content PoolРоссийский раллист Николай Грязин, выступающий в составе заводской командой Lancia Corse HF в чемпионате мира по ралли WRC2 за рулём Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, заявил о желании проехать «24 часа Нюрбургринга».