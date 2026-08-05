Николай Грязин: Есть мечта — проехать «24 часа Нюрбургринга» всей семьёй

Jaanus Ree / Red Bull Content PoolРоссийский раллист Николай Грязин, выступающий в составе заводской командой Lancia Corse HF в чемпионате мира по ралли WRC2 за рулём Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, заявил о желании проехать «24 часа Нюрбургринга».
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