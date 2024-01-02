Зеленский назвал Крым «центром тяжести» войны в 2024 году

В наступившем 2024 году боевые действия в Черном море и изоляция Крыма для подрыва военных возможностей России там станут основной задачей ВСУ, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Economist.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии