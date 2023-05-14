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В Тверской области полицейские провели открытый урок для младших школьников

В Твери полицейские организовали профилактическую встречу с учениками городской СОШ № 51. Открытый урок провела старший инспектор по делам несовершеннолетних Московского отдела полиции УМВД России по городу Твери майор полиции Юлия Баранова.

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