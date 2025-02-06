ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 050 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Тимошков
    Типа мы пережили холокост. Теперь пусть другие от нас переживут его.Израиль официальн...
  • Владимир Тимошков
    Этих пидоростков пороть надо! Учительница на больничном. Пидоренок на каникулах, а должен на ИТР.В Санкт-Петербург...
  • Владимир Тимошков
    Рапёры все подвержены дибилищмуКанье Уэст сообщи...

Чиновники США назвали непонятными планы Трампа насчет Газы

Чиновники США назвали непонятными планы Трампа насчет Газы

Последние заявления президента США Дональда Трампа, включая предложение установить военный контроль над сектором Газа и выселить оттуда палестинцев, вызвали противоречивые отклики в американском обществе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СБ
Слава Белый
Что тут непонятного? Евреи захватят газу и выгонят всех арабов. Фашистский Израиль расширяет границы. Такое чувство, что Гитлер был прав насчёт евреев. Они его давно превзошли. Это паразиты на теле человечества.
Ответить
18 час.
наверх