Чиновники США назвали непонятными планы Трампа насчет Газы

Последние заявления президента США Дональда Трампа, включая предложение установить военный контроль над сектором Газа и выселить оттуда палестинцев, вызвали противоречивые отклики в американском обществе.
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