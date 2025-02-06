СБ

Слава Белый

Что тут непонятного? Евреи захватят газу и выгонят всех арабов. Фашистский Израиль расширяет границы. Такое чувство, что Гитлер был прав насчёт евреев. Они его давно превзошли. Это паразиты на теле человечества.